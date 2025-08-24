Аллен считает Итауму фаворитом против всех супертяжеловесов, кроме Усика
Британский боксер считает 20-летнего талантливого боксера фаворитом даже против Фьюри, Уайлдера и Джошуа
9 минут назад
Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (24-7-2, 19 КО) высоко оценил перспективы молодого соотечественника Мозеса Итаума (13-0, 11 КО), комментируя его возможный бой против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), передает Seconds Out.
Аллен считает Итауму фаворитом против большинства топов, включая Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, которые, по его мнению, потеряли свою форму. Тем не менее он предупредил, что Александр Усик, Джозеф Паркер, Агит Кабайел и Бахадир Джалолов могут стать серьезными вызовами.
«Я полностью уверен в его способностях. Итаума — настоящая гора: 193 см, 115 кг, но при этом атлетичный. Он не похож на Майка Тайсона, у него свой стиль. Это феномен».
Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.