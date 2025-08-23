Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью Спорт 24 поделилась мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) против британского проспекта хэвивейта Моисея Итаума (13-0, 11 КО).

«Не думаю, что в команде Итауми согласятся на бой против Усика. Если у тебя есть алмаз, то дай ему созреть, развивай его постепенно, а не бросай сразу на растерзание Усику. Это полная чепуха.

Если вы хотите, чтобы ваш комментарий читался, тогда обязательно не забудьте упомянуть фамилию Усика. Ваш текст никому не будет интересен, если там не будет фамилии Александра.

Поэтому сейчас все кому не лень приплетают Усика, ведь это гарантия, что этот комментарий прочтут в мире или посмотрят в интернете».