Денис Седашев

Украинский боксер легкого веса Ярослав Харциз (8-0, 7 КО) победил аргентинца Франко Андреса Кахаля (7-5-1, 2 КО) техническим нокаутом во втором раунде.

Уже в первом раунде соперник дважды побывал в нокдауне, а также дважды оказался в нем и во втором. После очередного падения рефери остановил поединок.

Бой состоялся в киевском Дворце спорта в андеркарде поединка между Виктором Постолом и Алехандро Мойей.

Харциз и Кахаль прошли процедуру взвешивания перед поединком.