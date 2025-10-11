Кубинский нокаутер: «Виталий Кличко был как робот»
Известный супертяжеловес осыпал украинца комплиментами
27 минут назад
Кличко и Гомес / Фото - Yahoo
Бывший кубинский супертяжеловес Хуан Карлос Гомес (55-4, 40 КО) для The Ring назвал экс-чемпиона мира в хэвивейте украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО) своим самым сильным соперником.
«Виталий был как робот. Очень сильный».
В марте 2009 года Кличко нокаутировал Гомеса в 9-м раунде.
Свой последний бой в карьере Виталий провел в сентябре 2012 года, нокаутировав Махмудa Чарра в 4-м раунде.
Напомним, накануне братьев Кличко заметили на протесте в Киеве.
