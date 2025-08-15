Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Я дуже здивований, як він зміг постійно ставати краще. Він просто ставав все краще і краще щоразу. Він піднявся в дивізіон, який вищий за його природну вагу, він несе на собі додаткову вагу. У крузервейті він був надто важкий. Нести в собі цю додаткову масу, додаткових 10 кг або скільки там м'язів це тебе виснажує. Він має справді жити чистим життям. У нього видатний набір навичок, і він не показав жодних ознак віку.

Стільки років битися на високому рівні, а в цьому крайньому бою проти Дюбуа він перемикав передачі і виглядав якнайкраще. Я не міг цьому повірити. Я вже був його фаном, я вже думав, що він найкращий у світі, але після такого виступу і в тому віці, в якому він перебуває, що ще він може зробити? Він найкращий.