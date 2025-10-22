Денис Седашов

Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинского боксера. Слова приводит talkSPORT Boxing.

По его словам, Усик не собирается завершать карьеру и настроен оставаться активным на самом высоком уровне.

Мне приятно, что он решил продолжать заниматься боксом. Это его собственное решение — он чувствует, что у него еще много сил. Как он сказал после последнего боя: «Это только начало». Я никогда не слышал, чтобы он терял мотивацию или говорил, что устал. Он всегда стремится двигаться вперед. Егіс Климас

Напомним, в последний раз Александр Усик выходил на ринг летом 2025 года, когда досрочно победил Даниэля Дюбуа.

Паркер призвал Усика активнее выходить на ринг.