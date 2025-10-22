Усик не завершает карьеру — менеджер рассказал о его дальнейших планах
Украинец может вернуться на ринг в 2026 году
около 2 часов назад
Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинского боксера. Слова приводит talkSPORT Boxing.
По его словам, Усик не собирается завершать карьеру и настроен оставаться активным на самом высоком уровне.
Мне приятно, что он решил продолжать заниматься боксом. Это его собственное решение — он чувствует, что у него еще много сил. Как он сказал после последнего боя: «Это только начало».
Я никогда не слышал, чтобы он терял мотивацию или говорил, что устал. Он всегда стремится двигаться вперед.
Напомним, в последний раз Александр Усик выходил на ринг летом 2025 года, когда досрочно победил Даниэля Дюбуа.
Паркер призвал Усика активнее выходить на ринг.