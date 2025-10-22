Китайский гигант предсказал победителя поединка претендентов на бой с Усиком
Чжилей верит в Паркера в поединке с Уордли
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) поделился ожиданиями с Box Nation от поединка Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) и Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO):
Я был на ринге с Джозефом Паркером, и в этом бою я немного отдаю предпочтение Паркеру. Я считаю, что его общие способности на уровень выше, чем у Фабио Уордли. Вероятно, по решению судей.
Напомним, что Александр Усик готов провести поединок с победителем боя Паркер – Вордли.