Хирн: «Джошуа хочет бой-возвращение перед тем, как рискнуть следующим летом»
Британец заявил, что AJ имеет большие планы на 2026 год
40 минут назад
Фото: Sky Sports
Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) Эдди Хирн рассказал, как его подопечный планирует выйти на поединок с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Слова функционера приводит fightnews.info:
Сейчас AJ путешествует, тренируется, и он будет готов биться. Вероятно, он вернется в начале 2026 года, если говорить честно. Мы пока что не обсуждали никаких соперников, но он однозначно хочет бой-возвращение перед тем, как рискнуть следующим летом. Мы, безусловно, надеемся, что это будет бой против Тайсона Фьюри, но нужно смотреть.
Напомним, что команда AJ отказалась от плана с боем с Джейком Полом.
Поделиться