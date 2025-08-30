Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), рассказал о планах бывшего чемпиона мира после годового перерыва. Слова приводит Sky Sports.

По его словам, главная цель британца — поединок против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO), но для этого нужно правильно выбрать соперника для камбэка.

Сейчас я думаю только об идеальном сценарии боя Энтони с Тайсоном Фьюри в следующем году. Это главная цель. Логично, что этот поединок должен состояться в 2026 году, но здравый смысл и решения Фьюри не всегда идут рядом. Он сам должен захотеть вернуться. Это его личный выбор.

Нам нужно тщательно выбрать соперника для следующего боя. Я думаю, что правильнее всего сказать честно: это будет камбэк, который позволит выйти на решающий поединок летом. Мы хотим, чтобы этим боем стал поединок с Тайсоном Фьюри. Если нет — это все равно будет большое событие.

Нам нужен боксер из топ-15. Это точно не будут Фьюри, Усик, Дюбуа или другие топовые ребята. Нужен тот, кто поможет Эй Джею вернуться в конкурентный ритм после более чем годичной паузы. Поражение на этом этапе карьеры станет для него катастрофическим, поэтому нужно сделать всё максимально правильно.