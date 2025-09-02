Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о ближайших планах звездного подопечного Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Слова функционера приводит fightnews.info:

Сейчас мы не заинтересованы в поединке против Джейка Пола. Мы не будем ждать до ноября или декабря, чтобы посмотреть, как он выступит. Если его побьет Джервонта Дэвис, мы точно не сможем устроить бой с Энтони Джошуа. Но я этого не ожидаю, потому что их поединок – огромный мисматч в плане веса. Я не знаю, что произойдет, я никогда не думал об этом бою.

Наш план всегда заключался в том, чтобы устроить восстановительный поединок, как разминку. Он все еще актуален. Однажды казалось, что странным образом соперником Джошуа может стать Джейк Пол. Теперь этого не будет. Это будет кто-то из топ-15 мирового рейтинга.