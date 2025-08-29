Денис Седашов

Известный промоутер Эдди Хирн считает, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (31-0, 15 КО) потерял интерес к боксу после поединка против Райана Гарсии (24-2, 20 КО). Слова приводит Boxing 24/7.

По словам Хирна, ключевым фактором стало не только поражение, но и реакция общественности.

Девин сильно изменился. Он разлюбил бокс после того, что случилось в бою с Гарсией и из-за всего этого хаоса. Люди сделали его злодеем в ситуации, когда он проиграл сопернику, в организме которого обнаружили запрещенные препараты. Этого вообще не должно было произойти. Сейчас, как по мне, Девин выходит на ринг преимущественно ради денег. И именно это опасно, ведь тогда ты уже не тот боец, каким был раньше. Едді Хирн

