Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), для Australian Boxing Central рассказал, хочет ли он организовать бой своего клиента с известным видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Это частично то, что все хотят видеть. Частично поэтому люди и включают трансляцию.

Джошуа не выходил на ринг уже год. Он вернется с каким-то боем. Является ли Джейк Пол разминкой? Не совсем. Нельзя сидеть здесь и говорить: «Это большой бой. Это конкурентно». Нет, это не так. Это 75-й номер рейтинга крузервейта против Эй Джея. Так что это не то, что мы когда-либо серьезно рассматривали бы.

Но я не могу, как человек, представляющий Энтони Джошуа, сидеть и не рассматривать потенциально самый большой гонорар в его карьере за бой с Джейком Полом. Я знаю, насколько большим это будет. Это, возможно, самый большой бой в боксе, как бы странно это ни звучало. И это мир, в котором мы живем.

Я думаю, что Джошуа считает: «Я сотру его в порошок». Но во время подготовки Джейк будет провоцировать, будет лезть под кожу. Не забывайте, что Джейк говорил: «У него нет подбородка. Он законченный». Реальность в том, что Энтони — не всегда такой уж добрый парень. Он тоже опасный человек».