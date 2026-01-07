Стивенсон — о бою с Лопесом: «Я знаю, что он не может меня победить»
Американский чемпион WBC считает, что его следующий соперник испытывает трудности против подвижных боксеров
17 минут назад
Чемпион WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился ожиданиями от боя против Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО), который состоится 31 января в Нью-Йорке. Слова приводит ALL THE SMOKE FIGHT.
Боксер выразил уверенность в своем преимуществе и рассказал о слабых сторонах соперника.
Когда-то мы спарринговали около трёх раундов. Было нормально, но из этого нельзя было сделать большие выводы. Мы зашли в ринг – мне кажется, я хорошо отработал. Он, наверное, тоже думает, что что-то показал. Но из того, что я помню, как я уже говорил, я знаю, что он не может меня победить. Такое у меня ощущение.
Боксер добавил, что Лопесу сложно бороться с соперниками, которые много двигаются по рингу, и пообещал использовать это в собственной тактике, не раскрывая деталей:
Я не собираюсь просто двигаться и не собираюсь просто стоять перед ним. Я сделаю все, что нужно для победы. Тео – очень сильный боец, я это понимаю, но я считаю, что на моем уровне, когда я в своей лучшей форме, ему будет очень непросто. 31 января его ждет много проблем.
