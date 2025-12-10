Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Matchroom Boxing, скорее всего, продолжит эксклюзивное сотрудничество с платформой DAZN. Слова промоутера привел портал BoxingScene.

По словам Хирна, они эксклюзивно сотрудничают с DAZN и в ближайшее время сделают объявление о их сотрудничестве.

«Ми в чудовому положенні, маємо найкращий пул боксерів, а я, очевидно, найкращий промоутер у світі. Це співробітництво дозволило глобально розширитися та створити єдину платформу для фанатів боксу по всьому світу». Эдди Хирн

Также Хирн исключил расширение с платформой Netflix.

Напомним, ранее Хирн рассказал, что ожидает от боя Энтони Джошуа и Джейка Пола.