Хирн: «Джошуа сейчас переходит в новую среду»
Следующий бой ЭйДжея состоится 19 декабря в Майами против Джейка Пола
около 1 часа назад
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями относительно тренировочного процесса Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в команде Александра Усика (24-0, 15 КО). Сотрудничество было официально анонсировано самим британцем.
По словам Хирна, адаптация к новой среде станет важным этапом в карьере Джошуа:
Когда ты становишься настолько большим, начинаешь сам отдавать приказы. Это одно из худших, что можно делать. Эй Джей сейчас переходит в новую среду — очень дисциплинированную и авторитарную. Там будет: «Молчи и делай свою работу». И, на мой взгляд, на этом этапе карьеры это для него хорошо.
Усик рассказал, как его команда тренирует Джошуа.