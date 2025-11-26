Хирн – о бое Джошуа против Пола: «Это опасно только для Джейка»
Бой состоится 19 декабря
23 минуты назад
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн резко высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и видеоблогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO). Слова приводит Boxing News 24.
По словам Хирна, бой был организован благодаря огромному гонорару, а сам Пол, по его мнению, «сумасшедший», согласившись на такое противостояние. Промоутер уверен, что встреча завершится тогда, когда этого захочет Джошуа.
Мы зайдём в ринг, быстро сделаем своё дело, уничтожим его и полетим праздновать Рождество. Это не продлится и четырёх раундов. Всё закончится, как только Эй Джей попадёт в подбородок Джейку Полу.
Поединок состоится 19 декабря в Майами.
Хирн: «Джошуа может выбросить Джейка Пола из мира бокса».
Поделиться