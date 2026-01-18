Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн поделился впечатлениями от встречи с Энтони Джошуа после смертельной дорожно-транспортной аварии, в которой погибли его друзья и тренеры.

По словам Хирна, ему было приятно пообщаться с Джошуа. Он отметил, что стойкость и внутренняя сила боксера вдохновляют, однако потеря является чрезвычайно тяжелой, и Джошуа нужен время, чтобы вернуться к нормальной жизни. Также промоутер передал слова благодарности от Энтони за поддержку и любовь, которые люди проявили к погибшим Латифу Айоделе и Сине Гами.

Ранее Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии. Автомобиль Lexus, в котором находился боксер вместе с друзьями и тренерами Синой Гами и Латифом Айоделе, превысил скорость и столкнулся с грузовиком возле Лагоса. Сам Джошуа получил легкие травмы, тогда как его друзья погибли на месте.

Водителя автомобиля обвинили в опасном вождении. После трагедии Джошуа вернулся в Великобританию, посетил похороны и опубликовал эмоциональное послание погибшим.

Напомним, Александр Усик рассказал о личном разговоре с Энтони Джошуа после трагедии в Нигерии.