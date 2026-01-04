Олег Гончар

Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) впервые после страшного ДТП, которое произошло 29 декабря 2025 года, вышел на связь в соцсетях.

Энтони опубликовал фото с близкими людьми и подписал: «Я отвечаю за моих братьев».

Авария произошла в Нигерии: Lexus, в котором ехали Джошуа и двое его тренеров Сина и Латц, превысил скорость и врезался в грузовик. Оба тренера погибли на месте. Боксера выписали из больницы уже 1 января — его спасло то, что он сидел сзади за водителем.

Водителю, который управлял Lexus, предъявили обвинения по четырем пунктам: опасное вождение с летальным исходом, небрежное управление, вождение без внимания и управление без действительного удостоверения.