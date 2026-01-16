Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Sky Sports Boxing высказался о поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO):

Я был с Усиком в Саудовской Аравии, и я сказал о Деонтее Уайлдере, и он согласился. Он выразил свое мнение и сказал, что хочет биться со всеми топами этого поколения, и тремя ключевыми бойцами моей эпохи являются AJ, Фьюри и Уайлдер.

Это самые громкие имена, и надо отдать должное Даниэлю Дюбуа, но он победил их всех дважды. Я думаю, он считает, что Уайлдер был бы хорошим дополнением к его резюме.