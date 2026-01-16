Промоутер Джошуа раскрыл причину Усика драться с Уайлдером
Хирн считает, что украинец хочет дополнить свой рекорд еще одним высоким скальпом
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Sky Sports Boxing высказался о поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO):
Я был с Усиком в Саудовской Аравии, и я сказал о Деонтее Уайлдере, и он согласился. Он выразил свое мнение и сказал, что хочет биться со всеми топами этого поколения, и тремя ключевыми бойцами моей эпохи являются AJ, Фьюри и Уайлдер.
Это самые громкие имена, и надо отдать должное Даниэлю Дюбуа, но он победил их всех дважды. Я думаю, он считает, что Уайлдер был бы хорошим дополнением к его резюме.
Бывший соперник Виталия Кличко назвал Усика одним из величайших боксеров в истории.