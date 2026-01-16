Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился деталями общения с бывшим соперником Энтони Джошуа, который в конце 2025 года попал в ДТП в Нигерии, сообщил портал Ready to Fight.

Отметим, что в результате аварии погибло два тренера британца.

Усик рассказал, что уже поддержал Джошуа лично. По словам украинца, в голосе собеседника он услышал желание жить и продолжать карьеру — ради памяти погибших друзей и шанса, который ему дал Бог.

Усик провел параллель с собственным опытом 2022 года, когда из-за полномасштабного вторжения России в Украину переживал сильный эмоциональный надлом и задумывался о завершении карьеры. Тогда, по его словам, мотивацией стали не только личные цели, но и ответственность перед страной.

Также Усик вспомнил разговор с матерью погибшего друга, которая сказала, что он гордился бы тем, что его дело продолжается. Украинский боксер отметил, что верит: все близкие, которые погибли, в том числе защищая Украину, остаются для него духовной поддержкой и помогают ему на ринге.

Я уже говорил с ним. Я услышал в его голосе желание продолжать – ради друзей, которых он потерял, и ради того шанса жить, который ему дал Господь. Когда-то я общался с мамой моего погибшего товарища, и она мне сказала: Александр, он был бы очень горд, что ты продолжаешь своё дело, он будет наблюдать за тобой с неба. И он, мне кажется, это делает. И не он один, но и все мои близкие, которые ушли из жизни, защищая нашу страну. Они – мои ангелы-хранители, которые помогают мне на ринге. Александр Усик

Напомним, ранее родной дядя Джошуа сообщил, что боксер сказал семье о завершении карьеры.