«Хочешь бой за титул?»: Уоррен предлагает Джошуа драться с Вордли
Промоутер заявил, что Эй Джей мог бы выйти на бой против его подопечных — Мозеса Итаумы или Фабио Вордли
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен в интервью изданию The Stomping Ground назвал возможных соперников для следующего боя Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). По его словам, британец мог бы сразу провести поединок с одним из его подопечных — Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) или Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО).
Если он действительно хочет драться, пусть сейчас выйдет против Мозеса или Фабио Уордли. Сделай это завтра, подпиши контракт завтра. Если он скажет «да», то я приеду туда на Рождество, и мы заключим сделку. Конечно, я это сделаю, почему бы и нет? Хочешь бой за титул чемпиона мира? Сразись с Фабио Уордли.
