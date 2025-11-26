«Все зависит от денег». Воррен — о возможном возвращении Фьюри на ринг
Цыганский король готов вернуться только в случае выгодного финансового предложения
около 2 часов назад
Руководитель Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен объяснил, при каких условиях бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри может вернуться на ринг. Слова приводит iFL TV.
По словам промоутера, решение Фьюри полностью зависит от финансового предложения.
Слушайте, Тайсон будет сражаться, если захочет и если деньги будут правильными. Все очень просто. Я говорил с ним днями, но он говорит, что будет делать то, что хочет, и если деньги будут правильными – он будет сражаться.
Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в 2024 году. После двух подряд поражений от Александра Усика британец объявил о завершении карьеры.
