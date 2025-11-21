«Он сам решает». Уоррен прокомментировал возможное возвращение Тайсона Фьюри
< p>Будущее бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе остаётся неопределённым< /p>
около 2 часов назад
Промоутер Фрэнк Уоррен на YouTube-канале Pro Boxing Fans прокомментировал возможное возвращение бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
По словам Уоррена, на данный момент он не обсуждал с бойцом его планы на следующий год:
Честно говоря, мы не общались несколько недель. Тайсон сам решает, что будет делать в следующем году. Посмотрим, что произойдет.
Фьюри предсказал конец боя Джошуа – Пол нокаутом.