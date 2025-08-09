«Хочу оставить след в истории». Деонтей Уайлдер о своем возвращении
Американец не собирается вешать перчатки на гвоздь
9 минут назад
Фото: Getty Images
Американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) после ряда поражений заявил о желании продолжить карьеру и оставить свой след в истории бокса.
После двух неудачных боев многие эксперты призвали 39-летнего американца завершить выступления.
Тем не менее, в интервью The Fighters' Voice Уайлдер заверил, что мотивирован на возвращение:
Было много замечательных моментов, и я с нетерпением жду возможности оставить след в истории, пока еще здесь. Конечно, я нужен тем, кто разделяет мои взгляды. Особенно в Америке, ведь у нас не так много таких людей.
