Талибов — чемпион Всемирных игр-2025
Для сине-желтых это вторая медаль высшего достоинства на этих соревнованиях
около 2 часов назад
Украинский каратист Ризван Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 в Чэнду.
В решающем поединке весовой категории более 84 кг он уверенно победил хорвата Анджело Квесича со счетом 4:0.
Это золото стало вторым для сборной Украины и четвертой медалью на Играх.
Для украинского каратэ эта награда — уже вторая. Накануне Анжелика Терлюга завоевала серебро в весе до 55 кг.