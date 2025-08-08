Золото и два серебра: удачное начало Украины на Всемирных играх-2025
Сине-желтые вошли в топ-6 команд медального зачета
Второй соревновательный день Всемирных игр-2025 в Чэнду принес украинской сборной первые награды турнира — одно золото и два серебра.
Чемпионами в смешанных парах по спортивной акробатике стали Иван Лабунец и Евфросиния Кривицкая. Серебряные медали завоевали каратистка Анжелика Терлюга и дуэт спортивных акробаток Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.
После завершения второго дня соревнований сборная Украины занимает шестое место в медальном зачете.
