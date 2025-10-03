Холифилд назвал бойца, который опаснее Майка Тайсона
Эвандер отметил опасного нокаутера «Танка»
около 3 часов назад
Фото: Instagra
Бывший абсолютный чемпион Эвандер Холифилд в интервью FightHype назвал бойца современности, которого считает более опасным, чем Майк Тайсон:
Дэвис – очень хороший боец. Он очень искусный боец, он чем-то напоминает мне Пернелла Уитакера. Пернелл Уитакер был искусным боксером. "Танк" – искусный боксер и мощный панчер – у него есть и то, и другое! Это сделало бы его еще опаснее Майка Тайсона.
Напомним, что бой Джервонта Дэвис вернется на ринг в конце осени в поединке с блогером. Бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в Майами, США.