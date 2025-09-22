Денис Седашов

Легендарный боксер Эвандер Холифилд в интервью DJ Vlad вспомнил свою первую встречу с Риддиком Боу в 1992 году и признался, что сожалеет о собственной ошибке.

По словам экс-чемпиона, он не прислушался к совету матери, что стоило ему поражения.

Самое главное в [Риддике] Боу то, что он стал первым человеком, благодаря которому я понял: я не сделал того, что мне говорила мама. Она говорила: “Не дружи с теми, с кем тебе придется конкурировать. Потому что когда вы друзья, вы делитесь всем, даже тем, чего не следует говорить”. Эвандер Холифилд

Он также напомнил, что хорошо знал Боу еще с любительских времен:

Когда он был любителем, мы спарринговали. Я помогал ему, даже поддерживал его семью, так как имел больше возможностей. Мы были просто друзьями, говорили обо всем. Эвандер Холифилд

Хотя Холифилд и уступил в первом бою трилогии, уже в реванше 1993 года он взял убедительный реванш и вернул себе чемпионские титулы по версиям WBA и IBF.

