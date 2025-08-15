Хргович и Аделе провели битву взглядов перед боем на шоу в Эр-Рияде
Нокаутёры хевивейта определят лучшего 16 августа
Хргович и Аделейе / Фото - ESPN
Хорватский боксер сверхтяжелого дивизиона Филип Хргович (18-1, 14 КО) и британец Дэвид Аделейе (14-1, 13 KO) провели дуэль взглядов.
Напомним, что бой Хргович – Аделейе состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на шоу Итаума – Вайт.
Ранее Хргович выразил уверенность в своей победе, назвав решение Аделейе выйти против него ошибочным.
