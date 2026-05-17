Сергей Разумовский

В английском Донкастере на Keepmoat Stadium 16 мая состоялся вечер бокса от Фрэнка Уоррена и Queensberry Promotions. Главным событием стал титульный бой в супертяжелом весе за вакантный пояс IBF Inter-Continental между хорватом Филипом Хрговичем (19–1, 14 KO) и британцем Дэвидом Алленом (25–8–2, 20 KO).

Хргович ожидаемо захватил инициативу с первых раундов: давил, занимал центр ринга и методично работал по корпусу и голове. Аллен пытался действовать вторым номером, искать шанс в контратаках и сдерживать темп, но преимущество хорвата в габаритах и силе быстро стало очевидным. Самым сложным для британца стал третий раунд, когда он начал регулярно пропускать акцентированные удары. В итоге угол Аллена выбросил полотенце.

Филип Хргович одержал убедительную победу и завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental. Впереди у хорвата может быть еще более серьезное испытание — бой против непобежденного Мозеса Итауми.