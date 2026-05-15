Владимир Кириченко

Хорватский супертяж Филип Хргович (19-1, 14 КО) для Boxing News ответил на вопрос о возможном поединке с британским нокаутером Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО).

Согласованы ли условия боя между тобой и Мозесом, если ты пройдешь поединок с Алленом без травм? Достигнута ли договоренность?

«Нет, никто не говорил со мной и моей командой об этом бое. Я ничего об этом не знаю. Я просто видел в интернете, что он будет биться, что он ищет соперника.

Так что посмотрим, это будет через 10-11 недель после моего боя, я не знаю, что будет. Есть вероятность, что если я выиграю и буду здоров, этот бой состоится.

Думаю, этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и провести лагерь. Но я ничего не знаю. Посмотрим. Я буду здоров и готов к бою с Мозесом в августе после этого поединка».

Бой пройдет Хрговича против Аллена состоится 16 мая в Донкастере, Англия.

Ранее сообщалось, что Итаума может провести поединок против двукратного олимпийского чемпиона.