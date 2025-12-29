Климас рассказал, когда Усик завершит карьеру
Менеджер признался, что боксер до сих пор чувствует себя сильным
14 минут назад
Егис Климас
Менеджер объединённого чемпиона супертяжелого веса Александра Усика Эгис Климас поделился мыслями о будущем своего подопечного. Слова менеджера привёл портал The National.
По словам Климаса, Усик собирается выступать еще два года.
«У Усика как минимум еще два года карьеры, как он сам говорит. Я не могу заглянуть в его тело, но он чувствует себя сильным. Ему рано завершать, он готов продолжать».
