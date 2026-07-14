Команда Хейни требует от Шакура подписать контракт на бой
Эксабсолют не готов опускаться на дивизион ниже
около 1 часа назадПодписаться в
Билл Хейни, отец и тренер обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе американца Девина Хейни (33-0, 15 КО) обратился к своему соотечественнику чемпиону WBO в первом полусреднем весе Шакуру Стивенсону (25-0, 11 КО).
«Девину Хейни сначала не нужно от чего-то отказываться. Подпиши соглашение о бое в весе 144 фунта (65,3 кг – прим.), иначе DHP пойдет дальше».
Напомним, что 10 июля Шакур присоединился к Zuffa Boxing. Дебютный поединок Шакура в промоушене будет объявлен в ближайшие недели.
В последний раз Хейни выходил на ринг в ноябре 2025 года, когда победил Брайана Нормана-младшего единогласным решением судей в бою за титул WBO.
Ранее стало известно, с кем Хейни может провести следующий поединок.