Билл Хейни, отец и тренер обладателя титула WBO в полусреднем весе Девина Хейни (33-0, 15 КО) для Boxing News 24 рассказал, что хотел бы, чтобы сын провел бой против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Шакура Стивенсона (25-0, 11 КО) или с экс-чемпионом в легком весе Кишоном Дэвисом (15-0, 10 KO).

«Давайте развеем слухи о том, что дело было в деньгах, или что бой отменили именно из-за них. Во-вторых, что его отменили из-за веса. В-третьих, наследие. Все составляющие для того, чтобы это стало мегабоем, на месте.

Что мешает Шакуру Стивенсону выйти на ринг против Девина Хейни, если уже договорено о промежуточном весе? Мы были терпеливыми и развеяли любые ошибочные представления о том, что бой не может состояться из-за веса, денег или наследия. Это бой за звание номер один.

Если это не Шакур, то это Кейшон. В списке есть и другие боксеры.

Мы хотели заключить два отдельных контракта с одним условием, что они сразятся друг с другом. Но знаете что? Если мы сможем договориться только с одним из них, то это будет он. Возможно, я откажусь. Но сегодня я не отказываюсь».