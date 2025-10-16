Денис Седашов

Спортивная комиссия штата Калифорния на открытых слушаниях единогласно (6-0) поддержала законопроект HR 4624 — «Акт о возрождении американского бокса имени Мухаммеда Али». Сообщает The Ring.

Документ сохраняет действительность «Закона Али» 2000 года и дополняет «Акт о безопасности профессионального бокса» 1996 года новыми положениями, направленными на повышение прозрачности и защиту прав спортсменов.

Среди тех, кто выступил в поддержку законопроекта — президент WWE и представитель Zuffa Boxing Ник Хан, промоутеры Том Леффлер и Кори Рапач, легенды UFC Крис Лебен и Форрест Гриффин, а также известный официальный представитель Джон Маккарти.

Законопроект HR 4624 в ближайшее время рассмотрит Палата представителей США.

