Комиссия по спорту Калифорнии единогласно поддержала обновленный «закон Али».
Новый закон призван обеспечить честные условия для боксеров и ограничить монополию промоутеров
около 2 часов назад
Спортивная комиссия штата Калифорния на открытых слушаниях единогласно (6-0) поддержала законопроект HR 4624 — «Акт о возрождении американского бокса имени Мухаммеда Али». Сообщает The Ring.
Документ сохраняет действительность «Закона Али» 2000 года и дополняет «Акт о безопасности профессионального бокса» 1996 года новыми положениями, направленными на повышение прозрачности и защиту прав спортсменов.
Среди тех, кто выступил в поддержку законопроекта — президент WWE и представитель Zuffa Boxing Ник Хан, промоутеры Том Леффлер и Кори Рапач, легенды UFC Крис Лебен и Форрест Гриффин, а также известный официальный представитель Джон Маккарти.
Законопроект HR 4624 в ближайшее время рассмотрит Палата представителей США.
