Олег Гончар

Журналист и инсайдер The Ring Майк Коппинджер прокомментировал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Коппинджер отметил, что Усик уже провел ключевые бои дивизиона — дважды встречался с Энтони Джошуа, дважды с Тайсоном Фьюри, а также бился с Даниэлем Дюбуа и Дереком Чисорой. По его словам, отдельные претенденты, в частности Фабио Вордли и Агит Кабайел, заслуживают титульного шанса, однако украинец имеет право выбрать другой формат поединка.

Инсайдер добавил, что после серии крупных противостояний Усик может позволить себе организовать масштабное шоу.

Напомним, бой с Верховеном состоится 23 мая в Гизе, Египет.