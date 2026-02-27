Олег Гончар

Чемпион Glory по кикбоксингу Рико Верхувен высказался относительно поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Нидерландский кикбоксер заявил, что после двенадцати лет в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе по правилам кикбоксинга искал новый вызов. По его словам, длительное пребывание на вершине лишь усилило мотивацию, а не уменьшило ее.

Верхувен подчеркнул, что Усик является абсолютным чемпионом в боксе, и именно противостояние на таком уровне его привлекает. Он охарактеризовал будущий бой как встречу лучших в своих видах спорта.

«Двенадцать лет я удерживал статус абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в супертяжелом весе и реализовал все поставленные цели. Но годы на вершине не притупили амбиций — наоборот, лишь разожгли их. Комфорт меня не интересовал, поэтому я начал искать максимально сложный вызов в другом виде спорта. Усик — абсолютный чемпион мира по боксу. Именно такие противостояния меня вдохновляют. Абсолютный против абсолютного. Самый сильный против самого сильного». Рико Верхувен

Напомним, бой запланирован на 23 мая в Гизе, Египет.