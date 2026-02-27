Олег Гончар

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал будущий поединок против Рико Верхувена, который состоится 23 мая у пирамид в Гизе.

Украинский боксер опубликовал краткий анонс в соцсетях, обратившись к болельщикам.

«Вас ждет культовая ночь в пирамидах Гизы в Египте! Скоро». Александр Усик

Таким образом Усик подтвердил подготовку к событию, которое пройдет на исторической локации.

Бой запланирован на 23 мая, трансляцию будет осуществлять DAZN. Для Усика это станет первым выступлением после победы над Даниэлем Дюбуа.