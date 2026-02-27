Усик впервые прокомментировал бой с Верховеном в Египте
Украинец назвал поединок в Гизе «культовой ночью»
1 день назад
Александр Усик
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал будущий поединок против Рико Верхувена, который состоится 23 мая у пирамид в Гизе.
Украинский боксер опубликовал краткий анонс в соцсетях, обратившись к болельщикам.
«Вас ждет культовая ночь в пирамидах Гизы в Египте! Скоро».
Таким образом Усик подтвердил подготовку к событию, которое пройдет на исторической локации.
Бой запланирован на 23 мая, трансляцию будет осуществлять DAZN. Для Усика это станет первым выступлением после победы над Даниэлем Дюбуа.