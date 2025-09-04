Олег Гончар

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (31-1, 23 КО) пошутил над разницей в росте во время битвы взглядов с чемпионом WBC в первом среднем весе Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 КО), встав на стул.

Рост Турмана составляет 173 см, тогда как Фундора имеет 198 см.

Бой за титул WBC состоится 25 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Фундора завоевал пояс в марте 2024 года, заменив травмированного Турмана в бою против Тима Цзю и победив раздельным решением судей. В июле 2024 года Себастьян снова победил Цзю, на этот раз техническим нокаутом в седьмом раунде.

Турман вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетнего перерыва, нокаутировав Брока Джарвиса в третьем раунде в Сиднее.