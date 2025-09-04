Кот Турман встал на стул во время битвы взглядов с Фундорой
Экс-чемпион встал на стул из-за разницы в росте перед боем за титул
29 минут назад
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (31-1, 23 КО) пошутил над разницей в росте во время битвы взглядов с чемпионом WBC в первом среднем весе Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 КО), встав на стул.
Рост Турмана составляет 173 см, тогда как Фундора имеет 198 см.
Бой за титул WBC состоится 25 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Фундора завоевал пояс в марте 2024 года, заменив травмированного Турмана в бою против Тима Цзю и победив раздельным решением судей. В июле 2024 года Себастьян снова победил Цзю, на этот раз техническим нокаутом в седьмом раунде.
Турман вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетнего перерыва, нокаутировав Брока Джарвиса в третьем раунде в Сиднее.