Владимир Кириченко

Поединок чемпиона, владельца титула WBC в первом среднем дивизионе Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO) против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (31-1, 23 КО) состоится 25 октября.

Вечер бокса пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Sebastian Fundora and Keith Thurman have a deal in place to meet for Fundora’s WBC junior middleweight title on Oct. 25 at Las Vegas’ MGM Grand, a source told @MikeCoppinger.



The fight will headline a PBC on Prime PPV. Thurman, 36, will look to become a two-division champion. pic.twitter.com/YBsQqwPvU7 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 14, 2025

Фундора в марте 2024 года заменил травмированного Турмана в бою против Тима Цзю, одержав победу раздельным решением судей. В июле 2025 года он вторично победил Цзю, на этот раз техническим нокаутом в седьмом раунде.

Турман, который вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетнего перерыва, нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде в Сиднее.