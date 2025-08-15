Официально: Фундора и Турман проведут бой на шоу в Лас-Вегасе
На кону поединка будет стоять титул WBC
около 1 часа назад
Фундора и Турман / Фото - Yahoo
Поединок чемпиона, владельца титула WBC в первом среднем дивизионе Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO) против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (31-1, 23 КО) состоится 25 октября.
Вечер бокса пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Фундора в марте 2024 года заменил травмированного Турмана в бою против Тима Цзю, одержав победу раздельным решением судей. В июле 2025 года он вторично победил Цзю, на этот раз техническим нокаутом в седьмом раунде.
Турман, который вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетнего перерыва, нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде в Сиднее.