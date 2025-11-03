Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк высказался о потенциальном камбэке Владимира Кличко. Функционера цитирует fightnews.info:

Это 100% правда, такие слухи ходят. Что касается того, случится ли это и насколько это реалистично – можем вместе поразмышлять на эту тему.

Первое – Владимиру в следующем году 50. Но возраст – это лишь цифра. Насколько мне известно, он говорил, что с 2017 года не тренировался только 3 дня, когда началась война. Поэтому он действительно находится в феноменальной форме. Есть вещи, которые в его карьере не завершены. Например, реванш с Тайсоном Фьюри так и не состоялся.

Есть рекорд – Джордж Форман, ныне уже покойный, – стал чемпионом мира в возрасте 46 лет. Этот рекорд держится уже мама, не горюй. И тут у Владимира, будучи в такой форме, есть шанс. Это история. Это круто. Поэтому будем держать кулаки, чтобы эта история произошла. Я говорю сейчас просто как фанат бокса, как парень, который в седьмом классе сидел перед телевизором и смотрел.