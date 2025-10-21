Денис Седашов

Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в интервью «Утро в большом городе» рассказал о отношениях с бывшей женой Натальей Егоровой после развода в 2022 году.

Лучше, чем раньше. Мы общаемся, решаем вопросы по детям, понимаем друг друга гораздо лучше. Виталий Кличко

Напомним, Кличко и певица Наталья Егорова развелись в августе 2022 года. У Виталия и Натальи трое общих детей.

Виталий Кличко рассказал, почему его сын выбрал баскетбол, а не бокс.