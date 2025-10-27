Красюк рассказал о планах на Дениса Беринчика в 2026 году
Промоутер рассказал о состоянии экс-чемпиона и планах на 2026 год
около 1 часа назад
Промоутер Александр Красюк поделился новостями о бывшем чемпиона мира в легком весе Денисе Беринчике (19-1, 9 КО).
В интервью Boxing King Media Красюк сообщил, что украинец полностью выздоровел после травмы плеча, полученной во время поражения в США в феврале 2025 года.
«Денис перенес операцию на плече. Сейчас он полностью выздоровел. Мы сотрудничаем с Queensberry, так что надеюсь, в следующем году у нас будет что-то интересное для него».
Беринчик ранее выражал желание провести бой в Лондоне и кулачные поединки.
