Красюк ответил, кто станет королем хевивейта после ухода Усика
Известный промоутер снова вспомнил о британце
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк для Sport.ua поделился своими мыслями о том, кто станет лидером хэвивейта после того, как украинец повесит перчатки на гвоздь.
По словам Красюка, он видит следующим королем супертяжелого веса британца Мозеса Итауму.
«Помню, как впервые встретил Итауму в Эр-Рияде перед поединком Фьюри и Нганну. Тогда сказал ему, что он — будущий король дивизиона после того, как Усик и Фьюри уйдут на пенсию».
