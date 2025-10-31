Экс-промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк в интервью WBN высказался о следующем шаге абсолютного чемпиона мира:

Я не имею понятия, что он будет делать. Единственное, в чем я могу быть уверен после недавнего разговора с ним, это в том, что он примет решение самостоятельно. Он, скорее всего, рассмотрит варианты и определится с следующим шагом. Но я заверил его, что если ему когда-либо понадобится голос за отставку, он точно его получит!

Я не могу утверждать, что Его Превосходительство (Турки Аль-аш Шейх) заинтересован в проведении этого боя, поскольку я не обсуждал это с ним. Могу предположить, что Великобритания не рассматривается как вероятное место проведения, если он когда-либо состоится.