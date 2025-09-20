Крис Юбенк-младший резко раскритиковал промоутера Эдди Хирна
Британец назвал Хирна воплощением негодяя
42 минуты назад
Крис Юбэнк-младший
Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) резко высказался о промоутере Эдди Хирне, который работает с его соперником Конором Бенном (23-1, 14 КО), передает Bad Left Hook.
«Хирн — мерзавец, который притворяется, что он хороший парень. Если бы он признал, что он мерзавец, мне бы нечего было сказать. Но тот факт, что он ведет себя так, как будто заботится о людях и делает все для них, а это не так, делает его неприятным. Он — воплощение негодяя».
Конфликт между боксерами и их командами обостряется перед реваншем, который состоится 15 ноября.
В апреле Юбенк уже победил Бенна единогласным решением судей. Их первый бой был одним из самых громких в британском боксе.