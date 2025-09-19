Британский боксер первого среднего дивизиона Конор Бенн (23-1, 14 KO) для The Ring заявил, что после реванша против чемпиона IBO в средней весовой категории Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО) его главной целью станет бой за титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе против Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

«В этой весовой категории у меня нет долгосрочной карьеры. Я точно не средневес и сразу вернусь в полусредний вес.

До боя осталось восемь недель, и сейчас я вешу около 156 фунтов (примерно 70,8 кг). Я только поднимался в весе, чтобы иметь шанс на бой с Юбенком, но после этого буду боксировать в полусреднем весе.

Крокер не является моей целью. Моя цель — Барриос. Его пояс WBC имеет мое имя. Это пояс, который я хочу. Я поеду в Америку, побежу чемпиона и привезу пояс домой.

У меня уже есть этот пояс в своем зале, потому что его выиграл мой отец. Этот пояс для меня значит все, и теперь я хочу свой собственный, чтобы добавить в семейную коллекцию».