Крис Юбенк-младший ответил, планирует ли завершать карьеру после реванша с Бенном
Британец сделал ясное заявление
23 минуты назад
Обладатель титула IBO в среднем дивизионе британец Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 КО) в интервью Sky Sports рассказал, что не планирует завершать карьеру.
«Я слышал, как люди говорят, что мне 36 лет, я столько достиг, провел бой года, что еще мне нужно сделать? Может быть, мне стоит уйти на пенсию.
Зачем проходить через все это снова? Потому что правда в том, что мне это не нужно. Потому что если мы говорим о финансовой стабильности, я обеспечен на всю жизнь. Так что мне больше не нужно этим заниматься.
Я все еще чувствую себя свежо. Я все еще чувствую себя способным. У меня все еще есть этот голод, этот огонь и это желание вставать на тренировки каждый день, становиться лучше как боец, выступать перед болельщиками. Так что сейчас я не думаю о выходе на пенсию. Вы, ребята, будете видеть меня какое-то время.
Мой отец разговаривал со мной, и я сказал ему: «Сейчас не время, старик». Он ушел на пенсию в 32 года, поэтому, на мой взгляд, он не может понять, как я все еще занимаюсь всем этим в 36. Так что я его понимаю. Но он — это не я. Он не чувствует того, что я чувствую в спортзале и на ринге».
Юбэнк проведет реванш с Конором Беном 15 ноября на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур, который вмещает 62 тысячи зрителей.
Предыдущий бой между боксерами состоялся в апреле 2025 года на этой же арене. Тогда Юбэнк одержал победу единогласным решением судей, но Конор был несогласен с результатом.