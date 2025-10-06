Обладатель титула IBO в среднем дивизионе британец Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 КО) в интервью Sky Sports рассказал, что не планирует завершать карьеру.

«Я слышал, как люди говорят, что мне 36 лет, я столько достиг, провел бой года, что еще мне нужно сделать? Может быть, мне стоит уйти на пенсию.

Зачем проходить через все это снова? Потому что правда в том, что мне это не нужно. Потому что если мы говорим о финансовой стабильности, я обеспечен на всю жизнь. Так что мне больше не нужно этим заниматься.

Я все еще чувствую себя свежо. Я все еще чувствую себя способным. У меня все еще есть этот голод, этот огонь и это желание вставать на тренировки каждый день, становиться лучше как боец, выступать перед болельщиками. Так что сейчас я не думаю о выходе на пенсию. Вы, ребята, будете видеть меня какое-то время.

Мой отец разговаривал со мной, и я сказал ему: «Сейчас не время, старик». Он ушел на пенсию в 32 года, поэтому, на мой взгляд, он не может понять, как я все еще занимаюсь всем этим в 36. Так что я его понимаю. Но он — это не я. Он не чувствует того, что я чувствую в спортзале и на ринге».