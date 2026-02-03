Кривдник Ломаченко – о поражении от Стивенсона: «Я облажался, не слушал команду – это мой косяк»
Лопес признал, что провел не свой лучший бой
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Теофимо Лопес (22-2, 13 KO) прокомментировал поражение от Шакура Стивенсона (25-0, 11 KO). Американца цитирует vringe.com:
Я думаю, я просто был слишком сосредоточен на одной особенной цели, на одной особенной вещи, а не пользовался открытыми местами. Я часто ловил его ударами по корпусу, поэтому я считаю, это был один из моих эффективных ударов, с помощью которого я постоянно добирался до него. Я думаю, нужно было просто больше комбинаций, особенно заканчивать левыми хуками и так далее. Я облажался, что не слушал мою команду. Это моя ошибка, и я принимаю её на подбородок. Моя команда проделала феноменальную работу. У них были отличные пособия и инструкции. Просто сегодня ночью я не слушал их.
Напомним, что бой прошел все 12 раундов – все судьи отдали Шакуру 11 3-минуток.