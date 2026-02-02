Чемпион WBO Шакур Стивенсон (25-0, 11 KO) высказался о победе над Теофимо Лопесом (22-2, 13 KO). Американца цитирует fightnews.info:

Я разорвал его. Я сделал то, что должен был сделать. Это искусство бокса – бить и не позволять ударить себя, разрывать соперников на части. Я могу победить любого из этих парней. Мне нужно только настроиться на это. Я говорил вам, что я лучший боец на планете, и я продолжаю так считать.

Я смотрел записи боев Лопеса и знал, что мой джеб его убьет. Перед боем я всем говорил, что они увидят, что у меня лучший джеб в боксе. Я видел его слабые стороны и воспользовался ими. Мне кажется, что я был сильнейшим бойцом. Я был быстрее, умнее, резче. Я ценю Тео за эту возможность. Он один из лучших бойцов, с которыми я когда-либо дрался, но я сделал то, что должен был сделать.